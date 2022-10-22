Сирия заявила о перехвате израильских ударов по Дамаску
2022-10-22
08:20
Сирия заявила в пятницу, что ее ПВО перехватила израильские ракеты в районе Дамаска и на юге страны.
«Наша система ПВО перехватила ракетный удар в воздушном пространстве Дамаска и южного региона», — сообщило официальное сирийское агентство Sana.
По данным Сирийской обсерватории по правам человека, организации, базирующейся в Великобритании, удары были нанесены по военным объектам. В результате израильского удара под Дамаском в сентябре погибли пятеро сирийских солдат.
С тех пор как в 2011 году в Сирии разразилась гражданская война, Израиль нанес сотни ударов по своему северному соседу, причем они приходятся по сирийским правительственным силам, а также по их проиранским союзникам или бойцам «Хизбаллы».
Израиль оправдывает эти удары необходимостью не допустить, чтобы Иран утвердился вблизи своих границ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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