Индонезия просит Нидерланды вернуть Яванского человека, первую эксгумированную окаменелость Homo erectus

Бывшая голландская колония намерена добиться реституции нескольких артефактов и драгоценностей, которые сейчас выставлены в Голландии.

Индонезия, бывшая голландская колония, обратилась к Нидерландам с просьбой вернуть восемь произведений искусства и коллекций естествознания из нескольких голландских музеев, включая Яванского человека, сообщило правительство Нидерландов в пятницу.

Яванский человек, признанный первым эксгумированным Homo erectus, состоит из ископаемых останков, обнаруженных в 1891 и 1892 годах голландцем Эженом Дюбуа на острове Ява, который был частью Голландской Ост-Индии.

Эжен Дюбуа искал «недостающее звено» между обезьяной и человеком, сообщили в музее естественной истории Naturalis в Лейдене, на западе Нидерландов, где выставлены окаменелости.

