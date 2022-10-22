Индонезия просит Нидерланды вернуть Яванского человека, первую эксгумированную окаменелость Homo erectus
2022-10-22
08:23
Бывшая голландская колония намерена добиться реституции нескольких артефактов и драгоценностей, которые сейчас выставлены в Голландии.
Индонезия, бывшая голландская колония, обратилась к Нидерландам с просьбой вернуть восемь произведений искусства и коллекций естествознания из нескольких голландских музеев, включая Яванского человека, сообщило правительство Нидерландов в пятницу.
Яванский человек, признанный первым эксгумированным Homo erectus, состоит из ископаемых останков, обнаруженных в 1891 и 1892 годах голландцем Эженом Дюбуа на острове Ява, который был частью Голландской Ост-Индии.
Эжен Дюбуа искал «недостающее звено» между обезьяной и человеком, сообщили в музее естественной истории Naturalis в Лейдене, на западе Нидерландов, где выставлены окаменелости.
Опубликовано: Тарас Медведев
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