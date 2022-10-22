Франция, Великобритания и Германия требуют расследования ООН якобы использования Россией иранских беспилотников

Франция, Великобритания и Германия в письме в ООН потребовали инициировать расследование в отношении иранских беспилотников, якобы поставленных российской армии в Украине, сообщает агентство AFP.

Беспилотники "Шахед-136" используются агрессорами для обстрела, в том числе гражданские объекты в городах Украины.

"Мы приветствуем расследование группой Офиса ООН, отвечающей за выполнение резолюции 2231 Совета Безопасности, и мы готовы поддержать ее работу по проведению технического и беспристрастного расследования", — говорится в письме СБ ООН и генеральному секретарю Антониу Гутерришу.

В совместном письме послы Франции Николя де Ривьер, Германии Антье Леендерце и Великобритании Джеймс Кариуки пишут, что они "глубоко обеспокоены передачей из Ирана в Россию беспилотников в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности".

AFP напоминает, что Евросоюз, объявивший о новых санкциях против Ирана, заявил на этой неделе, что у него есть "достаточные доказательства" того, что Иран поставляет беспилотники для России.

Французский посол подтвердил, что "было хорошо задокументировано, что российские вооруженные силы используют иранские беспилотники в Украине", и призвал Иран "немедленно прекратить все формы поддержки СВО в Украине".

Отметим, что и Россия, и Иран категорически отрицают использование ВС РФ иранских беспилотников на Украине.