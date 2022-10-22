Франция, Великобритания и Германия требуют расследования ООН якобы использования Россией иранских беспилотников
2022-10-22
08:50
Франция, Великобритания и Германия в письме в ООН потребовали инициировать расследование в отношении иранских беспилотников, якобы поставленных российской армии в Украине, сообщает агентство AFP.
Беспилотники "Шахед-136" используются агрессорами для обстрела, в том числе гражданские объекты в городах Украины.
"Мы приветствуем расследование группой Офиса ООН, отвечающей за выполнение резолюции 2231 Совета Безопасности, и мы готовы поддержать ее работу по проведению технического и беспристрастного расследования", — говорится в письме СБ ООН и генеральному секретарю Антониу Гутерришу.
В совместном письме послы Франции Николя де Ривьер, Германии Антье Леендерце и Великобритании Джеймс Кариуки пишут, что они "глубоко обеспокоены передачей из Ирана в Россию беспилотников в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности".
AFP напоминает, что Евросоюз, объявивший о новых санкциях против Ирана, заявил на этой неделе, что у него есть "достаточные доказательства" того, что Иран поставляет беспилотники для России.
Французский посол подтвердил, что "было хорошо задокументировано, что российские вооруженные силы используют иранские беспилотники в Украине", и призвал Иран "немедленно прекратить все формы поддержки СВО в Украине".
Отметим, что и Россия, и Иран категорически отрицают использование ВС РФ иранских беспилотников на Украине.
Опубликовано: Николай Скира
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Риши Сунак оставил далеко позади Бориса Джонсона и первым преодолел порог в 100 голосов
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Джо Байден намерен идти на второй срок в 2024 году
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне