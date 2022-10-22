У Трампа в Мар-а-Лаго были секретные документы по Китаю и Ирану
2022-10-22
09:05
По сообщениям СМИ, среди правительственных бумаг, конфискованных у экс-президента США Дональда Трампа, были секретные документы по Китаю и Ирану.
По данным Washington Post, по крайней мере в одном документе описывалась иранская ракетная программа.
Эксперты обеспокоены тем, что документы, содержащие информацию от спецслужб, хранятся в собственности Трампа, говорится в сообщении. Они опасались, что документы могут подвергнуть опасности разоблачителей, если попадут в чужие руки.
В начале августа ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По последним данным, всего было изъято около 13 тысяч документов общим объемом почти 22 тысячи страниц, в том числе около 100 документов с секретной пометкой.
Обыск был вызван спором между Трампом и Национальным архивом, в котором должны были храниться документы.
Опубликовано: Тарас Медведев
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Риши Сунак оставил далеко позади Бориса Джонсона и первым преодолел порог в 100 голосов
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Джо Байден намерен идти на второй срок в 2024 году
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне