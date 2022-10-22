У Трампа в Мар-а-Лаго были секретные документы по Китаю и Ирану

По сообщениям СМИ, среди правительственных бумаг, конфискованных у экс-президента США Дональда Трампа, были секретные документы по Китаю и Ирану.

По данным Washington Post, по крайней мере в одном документе описывалась иранская ракетная программа.

Эксперты обеспокоены тем, что документы, содержащие информацию от спецслужб, хранятся в собственности Трампа, говорится в сообщении. Они опасались, что документы могут подвергнуть опасности разоблачителей, если попадут в чужие руки.

В начале августа ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По последним данным, всего было изъято около 13 тысяч документов общим объемом почти 22 тысячи страниц, в том числе около 100 документов с секретной пометкой.

Обыск был вызван спором между Трампом и Национальным архивом, в котором должны были храниться документы.