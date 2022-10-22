Зеленский заявил, что в черноморских портах пробка из 150 сухогрузов с зерном

В своем видеообращении Зеленский раскритиковал нарастающие проблемы с экспортом зерна по гуманитарным коридорам в Черном море, которые были согласованы с Россией в июле.

«Там искусственная пробка из 150 судов, потому что Россия намеренно препятствует их проходу. Враг делает все, чтобы замедлить экспорт продовольствия», — сказал президент. Он обвинил Россию в желании создать продовольственный кризис и социальную напряженность в мире.

В июле Россия при посредничестве ООН и Турции согласилась на экспорт зерна, но всегда угрожала расторгнуть четырехмесячное соглашение. Москва давно сетует на то, что часть летнего соглашения не выполняется.

После соглашения Россия сняла блокаду украинских морских портов для экспорта зерна, но взамен потребовала послаблений для собственного экспорта удобрений и продовольствия, и это условие пока не выполнено. Россия и Украина являются крупными экспортерами зерна, зарабатывая на экспорте миллиарды долларов.