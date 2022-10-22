Блинкен показал, как строится американская дипломатия: «когда нам нужно будет что-то сказать русским, мы это сделаем»

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен в одном коротком обращении показал, на чем основана американская дипломатия.

США не видят возможности вести переговоры с Россией, пока Россия продолжает войну против Украины.

«Что касается дипломатии для прекращения войны, то это полностью зависит от того, будет ли Россия заинтересована в прекращении начатой ею агрессии», — заявил в пятницу в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако в настоящее время никаких указаний на это нет, сказал Блинкен, имея в виду частичную мобилизацию в России.

В то же время Блинкен дал понять, что США продолжают поддерживать дипломатические каналы связи с Россией: «Всякий раз, когда нам нужно будет сказать русским что-то важное, мы это сделаем».