Блинкен показал, как строится американская дипломатия: «когда нам нужно будет что-то сказать русским, мы это сделаем»
2022-10-22
09:18
Глава американской дипломатии Энтони Блинкен в одном коротком обращении показал, на чем основана американская дипломатия.
США не видят возможности вести переговоры с Россией, пока Россия продолжает войну против Украины.
«Что касается дипломатии для прекращения войны, то это полностью зависит от того, будет ли Россия заинтересована в прекращении начатой ею агрессии», — заявил в пятницу в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.
Однако в настоящее время никаких указаний на это нет, сказал Блинкен, имея в виду частичную мобилизацию в России.
В то же время Блинкен дал понять, что США продолжают поддерживать дипломатические каналы связи с Россией: «Всякий раз, когда нам нужно будет сказать русским что-то важное, мы это сделаем».
Опубликовано: Тарас Медведев
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