Китай обрел смелость бороться за победу, заявил председатель Си Цзиньпин на закрытии съезда КПК
2022-10-22
09:26
Председатель КНР с большой вероятностью будет назначен на новый срок в воскресенье генеральным секретарем Компартии Китая, после заседания обновленного Центрального комитета.
Коммунистическая партия Китая (КПК) завершила свой съезд в Пекине в субботу, который, как ожидается, утвердит президента Си Цзиньпина на третий срок и наметит политическое будущее Китая на следующие пять лет.
«Смелость бороться за победу», — наметил дальнейший путь Китая Си Цзиньпин во время церемонии закрытия в Народном дворце.
Си Цзиньпин, далекий от осторожной дипломатии своих предшественников, должен сделать так, чтобы голос Китая был услышан еще больше. Даже если это означает усиление напряженности в отношениях с США, в частности, в вопросе о Тайване, расценили этот лозунг аналитики SinoInsider, специализирующейся на китайской политике.
Опубликовано: Тарас Медведев
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