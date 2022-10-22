Китай обрел смелость бороться за победу, заявил председатель Си Цзиньпин на закрытии съезда КПК

Председатель КНР с большой вероятностью будет назначен на новый срок в воскресенье генеральным секретарем Компартии Китая, после заседания обновленного Центрального комитета.

Коммунистическая партия Китая (КПК) завершила свой съезд в Пекине в субботу, который, как ожидается, утвердит президента Си Цзиньпина на третий срок и наметит политическое будущее Китая на следующие пять лет.

«Смелость бороться за победу», — наметил дальнейший путь Китая Си Цзиньпин во время церемонии закрытия в Народном дворце.

Си Цзиньпин, далекий от осторожной дипломатии своих предшественников, должен сделать так, чтобы голос Китая был услышан еще больше. Даже если это означает усиление напряженности в отношениях с США, в частности, в вопросе о Тайване, расценили этот лозунг аналитики SinoInsider, специализирующейся на китайской политике.