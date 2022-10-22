Россия готова пересмотреть сотрудничество с Секретариатом ООН из-за однополярной позиции органов международной организации

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал требования США о расследовании «иранской истории» российских БЛА на заседании Совета безопасности «возмутительной ситуацией».

Российский дипломат в очередной раз отверг обвинения в использовании иранских беспилотников в войне против Украины и повторил предостережение против соответствующего расследования ООН.

«Если эксперты ООН в угоду западным столицам все же займутся неким псевдорасследованием, безосновательно ссылаясь на положения резолюции 2231, мы можем пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН, о беспристрастности которого в этом случае больше нельзя будет говорить», — сказал Небензя

Напомним, основные страны ЕС и США направили заявления в ООН с требованием провести международное расследование природы появившихся, по их мнению, «недавно» на вооружении ВС РФ дронов «Герань». Запад стремится найти иранский след в поставках этих беспилотников.