CBS News: дивизия ВДВ США прибыла в Румынию, они готовы зайти на Украину

Соединенные Штаты Америки разместили в Европе дивизию ВДВ, готовую зайти на территорию Украины.

22 октября американский новостной канал CBS News сообщил, что США направили 101-ю воздушно-десантную дивизию в Европу для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности войти на территорию Украины, несмотря на заверения Белого дома, что войска США не будут участвовать в боевых действиях на территории страны.

Сообщается, что американская 101-я дивизия ВДВ была переброшена в Европу впервые почти за 80 лет на фоне растущей напряженности в отношениях между Россией и возглавляемым США военным альянсом НАТО.

По данным телеканала, дивизия "Кричащие орлы" -это группа легкой пехоты общей численностью 4700 солдат, на данный момент она дислоцирующаяся в Румынии.