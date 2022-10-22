CBS News: дивизия ВДВ США прибыла в Румынию, они готовы зайти на Украину
2022-10-22
10:09
Соединенные Штаты Америки разместили в Европе дивизию ВДВ, готовую зайти на территорию Украины.
22 октября американский новостной канал CBS News сообщил, что США направили 101-ю воздушно-десантную дивизию в Европу для участия в военных учениях, командир которой заявил о готовности войти на территорию Украины, несмотря на заверения Белого дома, что войска США не будут участвовать в боевых действиях на территории страны.
Сообщается, что американская 101-я дивизия ВДВ была переброшена в Европу впервые почти за 80 лет на фоне растущей напряженности в отношениях между Россией и возглавляемым США военным альянсом НАТО.
По данным телеканала, дивизия "Кричащие орлы" -это группа легкой пехоты общей численностью 4700 солдат, на данный момент она дислоцирующаяся в Румынии.
Опубликовано: Елена Калиновская
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Риши Сунак оставил далеко позади Бориса Джонсона и первым преодолел порог в 100 голосов
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Джо Байден намерен идти на второй срок в 2024 году
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне