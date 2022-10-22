Япония и Австралия подписали исторический пакт о безопасности на фоне китайской угрозы

Австралия и Япония подписали в субботу пакт о безопасности, направленный на противодействие растущей военной мощи Китая.

Посетив Австралию, премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился со своим коллегой Энтони Альбанезе в Перте, чтобы пересмотреть соглашение 15-летней давности, подписанное в то время, когда нападения джихадистов и распространение оружия были главной проблемой.

«Это историческое заявление посылает региону мощный сигнал о нашей стратегической согласованности», — сказал Альбанезе, приветствуя пакт, подписанный между двумя странами. Премьер-министр Японии охарактеризовал соглашение как ответ на «все более жесткую стратегическую обстановку».

Это первый визит премьер-министра Японии в Австралию с 2018 года. Ожидается, что две тихоокеанские страны сосредоточатся, в частности, на обмене геопространственными сигналами и разведданными, полученными со спутников электронного подслушивания или SIGINT (SIGnal Intelligence).

Ни одна из стран в настоящее время не имеет обширных сетей внешней разведки, таких как ЦРУ США или DGSE Франции. Брайс Уэйкфилд из Австралийского института международных отношений считает, что Токио и Канберра, тем не менее, имеют сложные средства сбора информации путем перехвата сообщений.

По его словам, сделка также может послужить для Японии образцом для развития более тесных связей в области безопасности с такими странами, как США и Великобритания. Пакт также рассматривается как еще один шаг к присоединению Японии к мощному так называемому разведывательному альянсу «Пять глаз» между Австралией, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Соединенными Штатами.