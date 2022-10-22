Более тонны марихуаны из Испании было изъято на автомагистрали A9 во Франции

Более тонны каннабиса было перехвачено в среду на автомагистрали A9 в Гарде, в колонне, идущей от испанской границы, сообщила в пятницу прокуратура Нима.

Операция, в ходе которой были задействованы значительные ресурсы полиции и жандармерии, в том числе спецназ Orange GIGN, была проведена в 6 часов утра на платной дороге Gallargues, когда в фургоне было обнаружено 1065 кг марихуаны. Водитель задержан, уточняет прокуратура, которая не приводит подробностей о колонне.

«Проведенные перекрестные проверки позволили заподозрить связь задержанных с преступной группой, промышлявшей незаконным оборотом наркотиков в городе Боске», — сообщил прокурор Республики Ним Сесиль Женсак в пресс-релизе.

После конфискации в этом районе и в Ниме были проведены обыски, в результате которых были арестованы пять человек, изъято дополнительно 40 кг марихуаны, пистолет, боеприпасы и 8000 евро. Четверым из них были предъявлены обвинения, и они были помещены в следственный изолятор.