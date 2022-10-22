Климатические активисты приклеились к спортивным автомобилям на Парижском автосалоне
2022-10-22
11:04
Активисты движения за защиту климата Extinction Rebellion приклеили себя к спортивным автомобилям на автосалоне Mondial de l’Auto в Париже.
Видео, опубликованное группой в Твиттере в пятницу вечером, показывает, как несколько активистов приклеились к капоту роскошного красного спорткара. Остальные держали транспаранты и выкрикивали лозунги.
Активисты осудили «загрязняющую окружающую среду отрасль, которая пытается обелить свой имидж «зелеными» автомобилями, но продолжает продвигать тепловой автомобиль как вид транспорта будущего», — заявило движение за защиту климата.
Опубликовано: Тарас Медведев
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