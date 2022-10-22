Ураган Рослин обрушится на тихоокеанское побережье Мексики
2022-10-22
12:10
Тропический шторм Рослин усилился в начале субботы, превратившись в ураган категории 2 у тихоокеанского побережья Мексики, сообщили метеорологические службы.
По состоянию на 6 утра Рослин находился в 280 км к югу/юго-западу от порта Мансанильо, при устойчивых ветрах 175 км/ч, двигавшихся на северо-запад со скоростью 11 км/ч, сообщил Центр национального урагана (NHC).
По данным NHC, ожидается, что Рослин, который быстро усилился и стал ураганом категории 2 по шкале Саффира-Симпсона из 5, будет усиливаться и дальше.
«Ожидается, что Рослин станет почти сильным ураганом, поскольку он пройдет вдоль берега и обрушится на западно-центральное побережье Мексики в субботу вечером и в воскресенье, сопровождаемый сильным ветром и потенциально опасным штормовым нагоном», — добавило агентство.
В октябре 1997 года более 200 человек погибли, когда ураган Паулина перешел в категорию 4 на побережье Тихого океана.
Опубликовано: Тарас Медведев
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