Ураган Рослин обрушится на тихоокеанское побережье Мексики

Тропический шторм Рослин усилился в начале субботы, превратившись в ураган категории 2 у тихоокеанского побережья Мексики, сообщили метеорологические службы.

По состоянию на 6 утра Рослин находился в 280 км к югу/юго-западу от порта Мансанильо, при устойчивых ветрах 175 км/ч, двигавшихся на северо-запад со скоростью 11 км/ч, сообщил Центр национального урагана (NHC).

По данным NHC, ожидается, что Рослин, который быстро усилился и стал ураганом категории 2 по шкале Саффира-Симпсона из 5, будет усиливаться и дальше.

«Ожидается, что Рослин станет почти сильным ураганом, поскольку он пройдет вдоль берега и обрушится на западно-центральное побережье Мексики в субботу вечером и в воскресенье, сопровождаемый сильным ветром и потенциально опасным штормовым нагоном», — добавило агентство.

В октябре 1997 года более 200 человек погибли, когда ураган Паулина перешел в категорию 4 на побережье Тихого океана.