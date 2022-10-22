Обладатель «Золотого мяча – 2022» игрок Реала Карим Бензема заявил, что будет спасть с ним как с первой игрушкой

«Я собираюсь спать с ним», — рассказал обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема изданию France Football.

«Я ощущаю себя с ним, как маленький с его первой мягкой игрушкой. Каждый раз, когда я вижу его, он напоминает мне о моем детстве. И всплывают мои детские воспоминания. Я не знаю, как долго это ощущение продлится, может быть, это никогда не закончится. Это моя жизнь... Эволюция ребенка с маленьким кожаным мячиком, который стал золотым. Это невероятно!», - подчеркнул он.

Десятка лучших футболистов по голосованию журналистов специализированных изданий выглядит так:

1-е - Карим Бензема ("Реал", Франция)

2-е - Садио Мане (экс-Ливерпуль, SEN)

3-е место - Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

4-е место - Роберт Левандовски (экс-Бавария Мюнхен, POL)

5-е место - Мохамед Салах ("Ливерпуль ") , EGY)

6-й - Килиан Мбаппе (Paris SG, FRA)

7-й - Тибо Куртуа (Real Madrid, BEL)

8-й - Винисиус-младший (Real Madrid, BRE)

9-й - Лука Модрич (Real Madrid, CRO)

10-й - Эрлинг Хааланд (ex- Дортмунд, Норвегия)

Нужно отметить, что французский футболист выиграл в этом споре с большим преимуществом показав второй результат в истории «Золотого мяча».