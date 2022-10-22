Обладатель «Золотого мяча – 2022» игрок Реала Карим Бензема заявил, что будет спасть с ним как с первой игрушкой
2022-10-22
12:21
«Я собираюсь спать с ним», — рассказал обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема изданию France Football.
«Я ощущаю себя с ним, как маленький с его первой мягкой игрушкой. Каждый раз, когда я вижу его, он напоминает мне о моем детстве. И всплывают мои детские воспоминания. Я не знаю, как долго это ощущение продлится, может быть, это никогда не закончится. Это моя жизнь... Эволюция ребенка с маленьким кожаным мячиком, который стал золотым. Это невероятно!», - подчеркнул он.
Десятка лучших футболистов по голосованию журналистов специализированных изданий выглядит так:
1-е - Карим Бензема ("Реал", Франция)
2-е - Садио Мане (экс-Ливерпуль, SEN)
3-е место - Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
4-е место - Роберт Левандовски (экс-Бавария Мюнхен, POL)
5-е место - Мохамед Салах ("Ливерпуль ") , EGY)
6-й - Килиан Мбаппе (Paris SG, FRA)
7-й - Тибо Куртуа (Real Madrid, BEL)
8-й - Винисиус-младший (Real Madrid, BRE)
9-й - Лука Модрич (Real Madrid, CRO)
10-й - Эрлинг Хааланд (ex- Дортмунд, Норвегия)
Нужно отметить, что французский футболист выиграл в этом споре с большим преимуществом показав второй результат в истории «Золотого мяча».
Опубликовано: Тарас Медведев
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