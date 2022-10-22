Иранская спортсменка Эльназ Рекаби поблагодарила своих сторонников в Instagram
2022-10-22
12:28
Иранская спортсменка Эльназ Рекаби, которую приветствовали как героя в Тегеране после участия в соревнованиях без чадры в Южной Корее, поблагодарила своих сторонников в Instagram.
«Я бесконечно благодарна за вашу поддержку, народ Ирана, самых уважаемых людей в мире, спортсменов и неспортсменов, а также за всю поддержку за границей», — написала она в этом первом посте в социальных сетях после возвращения из Чемпионат Азии по скалолазанию в Сеуле.
33-летняя Эльназ Рекаби была встречена в аэропорту Тегерана в эту среду толпой болельщиков, в том числе женщинами без чадры, а позже в тот же день его принял министр спорта Хамид Саджади, согласно официальному заявлению.
Ее участие в конкурсе с банданой на голове было истолковано как жест солидарности с демонстрациями, потрясшими Иран после смерти Махсы Амини 16 сентября.
«Я очень благодарна тем, кто пришел встретить меня в аэропорту, и я люблю вас», — написала Эльназ Рекаби на фарси и английском языках, подписав эту публикацию «Я, люди, Иран».
«Всему, что у меня есть сегодня, я обязана вашей поддержке. Будущее будет нелегким без вашей поддержки», - добавила она.
Зарубежные правозащитные организации в последние дни выразили обеспокоенность судьбой спортсменки, которая дважды заявляла, что с нее по ошибке соскользнул хиджаб, и принесла за это извинения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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