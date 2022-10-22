Представитель Талибов: более 100 человек погибли и ранены в результате взрыва в мечети в Афганистане

В пятницу в мечети, переполненной верующими-шиитами на севере Афганистана, прогремел взрыв, в результате которого погибли или были ранены по меньшей мере 100 человек.

Никто не взял на себя непосредственную ответственность за взрыв, который произошел в Кундузе, столице провинции Кундуз, но боевики группировки "Исламское государство" имеют давнюю историю нападений на шиитское меньшинство Афганистана.

Дост Мохаммад Обайда, заместитель начальника полиции провинции Кундуз, сказал, что большинство жертв были убиты.

Также он уточнил, что нападение, возможно, было совершено террористом-смертником, который смешался с молящимися внутри мечети.