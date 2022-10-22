Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани
2022-10-22
14:04
Эвакуировавшихся жителей Херсонской области разместили в оздоровительных центрах Кубани.
22 октября РИА Новости сообщили, что в Telegram-канале оперативного штаба Кубани сообщили, о том что в оздоровительных центрах Краснодарского края разместили более пяти с половиной тысяч жителей Херсонской области.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в целях безопасности людей было принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра, а те кто желал мог выехать в другие регионы России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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