Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани

Эвакуировавшихся жителей Херсонской области разместили в оздоровительных центрах Кубани.

22 октября РИА Новости сообщили, что в Telegram-канале оперативного штаба Кубани сообщили, о том что в оздоровительных центрах Краснодарского края разместили более пяти с половиной тысяч жителей Херсонской области.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в целях безопасности людей было принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра, а те кто желал мог выехать в другие регионы России.