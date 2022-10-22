Российская армия поразила три пункта управления ВСУ

В Минобороны России сообщили о поражении трёх пунктов управления ВСУ за прошедшие сутки.

В субботу, 22 октября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за прошедшие сутки в ходе спецоперации служащими российской армии были поражены три пункта управления Вооружённых сил Украины.

Конашенков уточнил, что поражённые российскими военнослужащими пункты управления ВСУ находились в районе городов Купянск и Запорожье.