Российская армия поразила три пункта управления ВСУ
2022-10-22
14:04
В Минобороны России сообщили о поражении трёх пунктов управления ВСУ за прошедшие сутки.
В субботу, 22 октября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за прошедшие сутки в ходе спецоперации служащими российской армии были поражены три пункта управления Вооружённых сил Украины.
Конашенков уточнил, что поражённые российскими военнослужащими пункты управления ВСУ находились в районе городов Купянск и Запорожье.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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