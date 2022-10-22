На борту самолета, пропавшего у берегов Коста-Рики, был основатель сети фитнес-центров «МакФит» с семьей

Легкий самолет направлялся из Мексики в Коста-Рику, когда связь с ним внезапно прервалась, сообщили власти Коста-Рики в субботу, 20 октября.

Частный самолет направлялся из Мексики в аэропорт провинции Лимон в пятницу, когда связь с ним была потеряна в 18:00 по местному времени, сообщил министр общественной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес.

Стало известно, что на борту находились пять немецких пассажиров, в том числе основатель сети фитнес-центров «МакФит» и его семья.

Первая поисковая операция в пятницу была отложена с наступлением темноты и ухудшением погоды.