Ватикан продлил историческое соглашение с Китаем о епископах

Ватикан и Пекин продлили на два года историческое соглашение, достигнутое в 2018 году по вопросу о назначении епископов в Китае, сообщил в субботу, 22 октября Святой Престол.

Святой Престол и Китайская Народная Республика после соответствующих консультаций и оценок договорились о продлении на два года действия предварительного соглашения о назначении епископов, подписанного 22 сентября 2018 года.

Впервые это соглашение было продлено в 2020 году, говорится в заявлении Ватикана.