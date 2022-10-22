Ватикан продлил историческое соглашение с Китаем о епископах
2022-10-22
14:10
Ватикан и Пекин продлили на два года историческое соглашение, достигнутое в 2018 году по вопросу о назначении епископов в Китае, сообщил в субботу, 22 октября Святой Престол.
Святой Престол и Китайская Народная Республика после соответствующих консультаций и оценок договорились о продлении на два года действия предварительного соглашения о назначении епископов, подписанного 22 сентября 2018 года.
Впервые это соглашение было продлено в 2020 году, говорится в заявлении Ватикана.
Опубликовано: Тарас Медведев
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