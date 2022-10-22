American Thinker:в США раскрыли главную свою ошибку в конфликте на Украине
2022-10-22
15:20
В Соединённых Штатах Америки назвали главную ошибку Белого дома на Украине.
22 октября РИА Новости сообщи, что американский обозреватель American Thxhrtr Фрэнк Либерато заявил, что демократическая партия втянула США в долгий и дорогостоящий конфликт на Украине, который мог бы закончится гораздо раньше, если бы американские власти отказали Киеву в его желании вступить в НАТО.
Автор также отметил, что усилия Вашингтона по наведению порядка в мире никогда не приносили результатов в прошлом, напомнив о конфликтах во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, в которых США принимали участие.
Опубликовано: Елена Калиновская
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