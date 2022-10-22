Австрийские демонстранты потребовали выхода страны из ЕС

Демонстранты в центре Вены потребовали выхода Австрии из Европейского Союза.

22 октября РИА Новости сообщили, что несколько сотен человек собрались на митинг в центре Вены и требуют выхода Австрии из Евросоюза.

Как сообщают журналисты выступавшие перед собравшимися заявили, что политика Брюсселя противоречит ключевым интересам Австрии в области безопасности и экономики.

Сообщается, что митинг охраняет полиция, никаких правонарушений не зафиксировано.