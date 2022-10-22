Полиция Германии проводит крупную операцию по пресечению нелегального игорного бизнеса

В ходе нескольких обысков по всей земле Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в незаконном розыгрыше лотереи в субботу вечером полиция провела обыск в зале в Ратингене.

По данным полиции и прокуратуры, там проходила незаконная игра в бинго, в которой участвовало около 130 человек.

Помимо участников бинго, полиции удалось задержать в зале пятерых мужчин, обвиняемых в организации мероприятия. Также была конфискована небольшая пятизначная сумма наличными и ценные украшения.

Таким образом, присутствие полиции было частью общенациональной серии обысков с участием более 200 служб экстренной помощи.

Всего было обыскано семь объектов недвижимости в Ратингене, Дюссельдорфе, Эссене и Везеле, включая квартиры и коммерческие помещения. В этих помещениях были конфискованы наличные суммы в пятизначном диапазоне.

Помимо сотрудников оперативной группы, на месте находились экстренные службы из отдела хранения вещественных доказательств и задержания, служебные собаки для поиска банкнот, финансовый следователь и следователи криминальной полиции.

В преддверии оперативно-розыскных мероприятий следователи полиции получили информацию о подозрении в незаконном проведении лотереи в Ратингене.

Затем прокуратура Дюссельдорфа инициировала соответствующее расследование и получила ордер на обыск.