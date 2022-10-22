Премьер-министр Украины предложил восстановить Украину за счет российских активов
2022-10-22 18:28
Денис Шмыгаль предложил выстроить механизм восстановления Украины за счет конфискации российских замороженных в западных странах активов.
В интервью немецкому еженедельнику Frankfurter Allgameine Zeitung премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости скорейшей разработки механизмов конфискации российских активов, замороженных в западных странах и скорейшей передаче из Киеву.
В августе президент Владимир Зеленский подписал указ об аресте имущества Российской Федерации на территории Украины.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил замороженые российские активы в 350-400 миллиардов долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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