Премьер-министр Украины предложил восстановить Украину за счет российских активов

2022-10-22 18:28

Денис Шмыгаль предложил выстроить механизм восстановления Украины за счет конфискации российских замороженных в западных странах активов.

В интервью немецкому еженедельнику Frankfurter Allgameine Zeitung премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости скорейшей разработки механизмов конфискации российских активов, замороженных в западных странах и скорейшей передаче из Киеву.

В августе президент Владимир Зеленский подписал указ об аресте имущества Российской Федерации на территории Украины.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил замороженые российские активы в 350-400 миллиардов долларов.

Опубликовано: Максим Алексеев