Лиз Трасс может заменить Столтенберга на посту генсека НАТО
2022-10-22 19:27
Президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани не исключает, что экс-премьеры Италии и Великобритании могут претендовать на пост главы НАТО.
Ушедшие в отставку Марио Драги и Лиз Трасс могут оба претендовать на пост генсека НАТО после истечения срока полномочий Йенса Столтенберга, отметили в компании.
По этому поводу в Сети появилось немало новых шуток. Они касаются той оперативности, с которой Лиз Трасс чуть не "сложила" финансовую систему Великобритании.
«НАТО станет неуправляемым и разбежится», - сообщает пользователь Твиттер @ienвв_43.
«Самое простое решение выиграть войну с НАТО за 45 дней», шутят пользователи Телеграм.
Опубликовано: Тарас Медведев
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