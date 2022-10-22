Лиз Трасс может заменить Столтенберга на посту генсека НАТО

Президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани не исключает, что экс-премьеры Италии и Великобритании могут претендовать на пост главы НАТО.

Ушедшие в отставку Марио Драги и Лиз Трасс могут оба претендовать на пост генсека НАТО после истечения срока полномочий Йенса Столтенберга, отметили в компании.

По этому поводу в Сети появилось немало новых шуток. Они касаются той оперативности, с которой Лиз Трасс чуть не "сложила" финансовую систему Великобритании.

«НАТО станет неуправляемым и разбежится», - сообщает пользователь Твиттер @ienвв_43.

«Самое простое решение выиграть войну с НАТО за 45 дней», шутят пользователи Телеграм.