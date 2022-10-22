Песков заявил, что многих в Европе удивит правда о взрывах на «Северных потоках»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об утечках из газопровода "Северный поток", сообщает ТАСС.
Он сказал, что Россия работает над тем, чтобы разрешить своим следователям участие в расследовании на предмет возможных атак, однако "она упирается в стену нежелания к какому-либо взаимодействию".
"Если правда об атаках на "Северный поток" раскроется, это удивит многих в европейских странах", - сказал Песков в эфире радио Sputnik.
По мнению Кремля, только участие России в расследовании может привести к объективной оценке ситуации.
Песков подчеркнул, что страны, расследующие дело, "не делятся информацией с Россией".
Понижение давления в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" было зафиксировано 26 сентября. В тот день власти Дании уведомили РФ о возможных взрывах на местах утечки газа и не исключили преднамеренного саботажа.
Дания, Швеция и Германия проводят независимые расследования утечек из газопровода. В последние дни шведские службы заявили, что "взрывы точно были". Сообщалось также о взятии проб с морского дна.
Опубликовано: Николай Скира
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