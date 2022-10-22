Шольц продаст Китаю часть порта в Гамбурге вопреки протестам в собственном правительстве

Еврокомиссия еще весной предостерегала Германию от продажи части порта в Гамбурге Китаю, сообщает агентство AFP.

Комиссия обеспокоена тем, что Китай может использовать информацию о работе одного из крупнейших портов Европы для разведывательной деятельности.

Китайская компания Cosco хочет купить 35-процентную долю контейнерного терминала Tollerort в порту Гамбурга. Немецкие СМИ сообщают, что канцлер Олаф Шольц хочет заключить сделку, несмотря на противодействие со стороны шести министров в его коалиционном правительстве.

Cosco расшифровывается как China Ocean Shipping Company, крупнейшая судоходная компания в Китайской Народной Республике. Группа полностью контролируется государством и является четвертой по величине судоходной компанией в мире.

Немецкий еженедельник Spiegel сообщил в субботу, что шесть министерств выступают против китайских инвестиций, в том числе министерство экономики во главе с Робертом Хабеком, которое могло бы даже приостановить сделку — если бы не канцлер Олаф Шольц.

После пятничного саммита Европейского совета, когда его спросили о сделке, канцлер Германии сказал, что еще ничего не решено. Однако он добавил, что собирается посетить Китай в ноябре.