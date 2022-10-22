В Берлинском зоопарке усыпили 16-летнего амурского тигра Дариуса
2022-10-22 20:38
По сообщению Берлинского зоопарка, 16-летнего амурского тигра Дариуса усыпили, сообщило издание Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).
Согласно заявлению, на сайте зоопарка, в последние дни здоровье животного резко ухудшилось.
В 16 лет животное достигло очень внушительного возраста для амурского тигра.
Последнее время Даруиус страдал от «возрастных жалоб» без надежды на улучшение.
«С ветеринарной точки зрения только усыпив можно было только избавить его от дальнейшей боли», — говорится в сообщении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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