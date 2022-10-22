Борис Джонсон вновь может стать премьер-министром Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже пользуется поддержкой 100 депутатов-консерваторов, что позволяет ему баллотироваться на продолжающихся выборах нового лидера.

Новый лидер консерваторов также станет премьер-министром Великобритании.

Джонсон, который только в начале сентября перестал быть главой правительства, пока официально не объявил, что будет баллотироваться на выборах, но, вероятно, именно по этой причине он вернулся из отпуска в Доминикане утром в субботу, 22 октября.

Единственным человеком, объявившим о старте кампании пока является лидер Палаты общин Пенни Мордаунт, но ее поддерживают чуть более 20 депутатов.

Кандидаты в лидеры консерваторов должны до понедельника заручитесь поддержкой не менее 100 депутатов. Такой высокий порог означает, что в выборах могут участвовать максимум три кандидата.

Ранее подтвердились сообщения о том, что это условие уже выполнил бывший министр финансов правительства Джонсона Риши Сунак, но пока еще не объявил об этом.

Достижение необходимой поддержки Джонсоном - в случае ее подтверждения - принципиально меняет динамику выборов лидера, поскольку означает, что сценарий, при котором Сунак в одиночку достигает необходимого порога, невозможен и, скорее всего, все члены партии будут принимать решение о выборе нового лидера. Опросы показывают, что Джонсон пользуется большей поддержкой, чем Сунак.