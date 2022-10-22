В Германии полиция дважды за день задерживала женщину с 4,5 промилле алкоголя

Страшно пьяную 32-летнюю женщину задержала ночью в субботу полиция в немецком городе Саарлуисе.

По сообщению полиции, бригада скорой помощи вызвала офицеров на привокзальную площадь, потому что там «сидела на полу сильно пьяная женщина, которая не ориентировалась в пространстве, говорится в сообщении.

Тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе показал 4 с половиной промилле. Для ее же безопасности женщина была задержана экстренными службами.

32-летнюю женщину отпустили рано утром, но примерно через четыре часа она снова оказалась «изрядно пьяной» в центре Саарлуиса, сообщает источник.

На этот раз она была взята под стражу полицией во второй раз до вечера субботы, говорится в сообщении.

