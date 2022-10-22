В Германии полиция дважды за день задерживала женщину с 4,5 промилле алкоголя
Страшно пьяную 32-летнюю женщину задержала ночью в субботу полиция в немецком городе Саарлуисе.
По сообщению полиции, бригада скорой помощи вызвала офицеров на привокзальную площадь, потому что там «сидела на полу сильно пьяная женщина, которая не ориентировалась в пространстве, говорится в сообщении.
Тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе показал 4 с половиной промилле. Для ее же безопасности женщина была задержана экстренными службами.
32-летнюю женщину отпустили рано утром, но примерно через четыре часа она снова оказалась «изрядно пьяной» в центре Саарлуиса, сообщает источник.
На этот раз она была взята под стражу полицией во второй раз до вечера субботы, говорится в сообщении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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