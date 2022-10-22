Express: Экс-глава ЦРУ допустил участие международных военных сил в конфликте на Украине
Экс-глава ЦРУ Петреус допустил военное участие международных сил под руководством США в конфликте на Украине.
22 октября РИА Новости сообщают, что Экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в своем интервью французскому изданию Express заявил о возможном участии многонациональных сил под руководство Пентагона в конфликте на Украине.
Дэвид Петрус отметил, что если произойдет нападение на какую-либо страну, которая является членом Североатлантического альянса, это станет "красной линией", пересечение которой приведет к прямому вмешательству НАТО в конфликт, но если сформировать смешанные подразделения под руководством США, этого можно избежать.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и другие официальные лица, включая генсека НАТО Столтенберга, много раз подчеркивали нежелание вступать в прямое противостояние с Россией.
Опубликовано: Елена Калиновская
Вам может быть интересно:
В Беларуси задержан топ-менеджер торговой сети «Соседи»
Ученые опасаются, что нехватка гелия заставит отказаться от аппаратов МРТ
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Администрация Херсонской области объяснила, почему в регионе не работает интернет
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27