Express: Экс-глава ЦРУ допустил участие международных военных сил в конфликте на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус допустил военное участие международных сил под руководством США в конфликте на Украине.

22 октября РИА Новости сообщают, что Экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в своем интервью французскому изданию Express заявил о возможном участии многонациональных сил под руководство Пентагона в конфликте на Украине.

Дэвид Петрус отметил, что если произойдет нападение на какую-либо страну, которая является членом Североатлантического альянса, это станет "красной линией", пересечение которой приведет к прямому вмешательству НАТО в конфликт, но если сформировать смешанные подразделения под руководством США, этого можно избежать.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и другие официальные лица, включая генсека НАТО Столтенберга, много раз подчеркивали нежелание вступать в прямое противостояние с Россией.