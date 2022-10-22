FT: энергетический кризис может привести к деиндустриализации Европы
2022-10-22 22:41
Finacial Times сообщает, что из-за энергетического кризиса в Европе может начаться деиндустриализация.
Издание пишет, что многие промышленные компании могут закрыться из-за нехватки энергетических ресурсов и высоких цен на них.
Некоторые компании предоставляют своим сотрудникам утепленную спецодежду, поскольку зимой температура воздуха в цехах будет снижена.
Ожидается, что вместо обычных 15 градусов температура составит только 8 градусов, а это означает, что люди будут работать, как на улице.
Опубликовано: Светлана Репина
Вам может быть интересно:
В Беларуси задержан топ-менеджер торговой сети «Соседи»
Ученые опасаются, что нехватка гелия заставит отказаться от аппаратов МРТ
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Администрация Херсонской области объяснила, почему в регионе не работает интернет
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27