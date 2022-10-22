FT: энергетический кризис может привести к деиндустриализации Европы

Finacial Times сообщает, что из-за энергетического кризиса в Европе может начаться деиндустриализация.

Издание пишет, что многие промышленные компании могут закрыться из-за нехватки энергетических ресурсов и высоких цен на них.

Некоторые компании предоставляют своим сотрудникам утепленную спецодежду, поскольку зимой температура воздуха в цехах будет снижена.

Ожидается, что вместо обычных 15 градусов температура составит только 8 градусов, а это означает, что люди будут работать, как на улице.