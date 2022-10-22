Ученые опасаются, что нехватка гелия заставит отказаться от аппаратов МРТ

Для работы диагностических аппаратов МРТ необходим гелий. Но это невозобновляемый элемент, которого остается все меньше в земной коре.

Махадеваппа Махеш, профессор радиологии в Школе медицины Джона Хопкинса в Балтиморе говорит, что в нынешней геополитической ситуации гелий стал серьезной проблемой.

Огромный новый объект на востоке России должен был поставлять почти одну треть мирового гелия, но пожар в январе прошлого года нарушил сроки.

С учетом конфликта на Украине поставки гелия оказались под вопросом. Уже сейчас четыре из пяти поставщиков гелия в США нормируют газ, сокращая поставки неприоритетным клиентам.