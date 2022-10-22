Ученые опасаются, что нехватка гелия заставит отказаться от аппаратов МРТ
2022-10-22 23:13
Для работы диагностических аппаратов МРТ необходим гелий. Но это невозобновляемый элемент, которого остается все меньше в земной коре.
Махадеваппа Махеш, профессор радиологии в Школе медицины Джона Хопкинса в Балтиморе говорит, что в нынешней геополитической ситуации гелий стал серьезной проблемой.
Огромный новый объект на востоке России должен был поставлять почти одну треть мирового гелия, но пожар в январе прошлого года нарушил сроки.
С учетом конфликта на Украине поставки гелия оказались под вопросом. Уже сейчас четыре из пяти поставщиков гелия в США нормируют газ, сокращая поставки неприоритетным клиентам.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ученые опасаются, что нехватка гелия заставит отказаться от аппаратов МРТ
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