Россиянин Ислам Махачев стал абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев завоевал титул абсолютного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
В ночь на 23 октября российский боец из Дагестана Ислам Махачев завоевал титул чемпиона лёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата UFC, победив бразильца Чарльза Оливейру на турните спортивного промоушена №280 в Абу-Даби.
Бой завершился во втором раунде, когда Махачев отправил Оливейру в нокдаун боковым ударом руки после того, как бразилец неудачно попытался атаковать коленом в прыжке.
Упавший на землю Чарльз Оливейра сразу же был атакован Исламом Махачевым, который молниеносно занял позицию бокового контроля и вышел на удушающий приём "ручной треугольник", заставив Оливейру сдаться и признать поражение.
Примечательно, что Махачев является другом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и также учеником его отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался от последствий коронавируса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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