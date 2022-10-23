Ольга Бузова, Гарик Харламов и Лев Лещенко попали под украинские санкции
2022-10-23 00:20
В указ Владимира Зеленского о запрете въезда на территорию Украины попали Ольга Бузова, Лев Лещенко, Гарик Харламов и Николай Басков.
В список также включены Вадим Казаченко, Александр Серов, аткер Михаил Пореченков и дирижер Юрий Башмет.
Ограничения для них будут действовать в течение 15 лет. Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование всех разрешений и лицензий.
Лицам, попавшим в список, запрещено совершать на Украине торговые операции. Они также будут лишены государственных наград.
Опубликовано: Светлана Репина
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