Ольга Бузова, Гарик Харламов и Лев Лещенко попали под украинские санкции

В указ Владимира Зеленского о запрете въезда на территорию Украины попали Ольга Бузова, Лев Лещенко, Гарик Харламов и Николай Басков.

В список также включены Вадим Казаченко, Александр Серов, аткер Михаил Пореченков и дирижер Юрий Башмет.

Ограничения для них будут действовать в течение 15 лет. Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование всех разрешений и лицензий.

Лицам, попавшим в список, запрещено совершать на Украине торговые операции. Они также будут лишены государственных наград.