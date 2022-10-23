В Квебеке представители двух партий отказались присягать Карлу III
2022-10-23 00:42
В канадской провинции Квебек представители двух политических партий отказались присягать на верность королю Карлу III.
Официально британский монарх является королем Канады, и конституция требует, чтобы члены парламента присягали ему на верность.
Но 11 депутатов от партии «Квебек солидэр» и трое от «Парти Квебекуа» отказались это делать. Поль Сен-Пьер Пламондон, лидер «Парти Квебекуа» заявил, что такая клятва будет лицемерием.
При этом все представители партий принесли присягу на верность народу Квебека. Обе оппозиционные партии будут представлены в парламенте провинции.
Опубликовано: Светлана Репина
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