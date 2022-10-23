В Квебеке представители двух партий отказались присягать Карлу III

В канадской провинции Квебек представители двух политических партий отказались присягать на верность королю Карлу III.

Официально британский монарх является королем Канады, и конституция требует, чтобы члены парламента присягали ему на верность.

Но 11 депутатов от партии «Квебек солидэр» и трое от «Парти Квебекуа» отказались это делать. Поль Сен-Пьер Пламондон, лидер «Парти Квебекуа» заявил, что такая клятва будет лицемерием.

При этом все представители партий принесли присягу на верность народу Квебека. Обе оппозиционные партии будут представлены в парламенте провинции.