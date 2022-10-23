Ученые из Университета Иллинойса нашли способ предсказывать смерть с помощью датчика на запястье
2022-10-23 01:07
Ученые из Университета Иллинойса придумали способ прогнозировать смерть человека по информации, полученной с датчика на его запястье.
Они измеряли ускорение человека при ходьбе и расстояние, которое он преодолевал, с разбивкой на шестиминутные фрагменты.
Прогнозы будущей смерти, сделанные с помощью модели исследователей, были верны в 72% случаев через год и в 73% - через пять лет.
Хотя датчики, используемые в исследовании, были почти идентичны датчикам как в простых сотовых телефонах, так и в смартфонах, будущая работа должна подтвердить эту модель на большой выборке, когда пользователи носят телефоны в карманах, а не носят датчики на запястьях.
Опубликовано: Светлана Репина
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