Ученые из Университета Иллинойса нашли способ предсказывать смерть с помощью датчика на запястье

Ученые из Университета Иллинойса придумали способ прогнозировать смерть человека по информации, полученной с датчика на его запястье.

Они измеряли ускорение человека при ходьбе и расстояние, которое он преодолевал, с разбивкой на шестиминутные фрагменты.

Прогнозы будущей смерти, сделанные с помощью модели исследователей, были верны в 72% случаев через год и в 73% - через пять лет.

Хотя датчики, используемые в исследовании, были почти идентичны датчикам как в простых сотовых телефонах, так и в смартфонах, будущая работа должна подтвердить эту модель на большой выборке, когда пользователи носят телефоны в карманах, а не носят датчики на запястьях.

