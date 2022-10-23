На Парижском автосалоне Hopium заключил контракт на поставку 10 000 водородных седанов

Дочерняя компания Credit Agricole, занимающаяся потребительским кредитованием, подписала меморандум о взаимопонимании с Hopium на поставку 10 000 водородных седанов, которые французский стартап намерен производить в Нормандии с 2025 года.

Накануне окончания Mondial de l'auto в Paris, CA Consumer Finance и Hopium подписали меморандум о взаимопонимании по предварительному заказу на 10 000 автомобилей, производство которых планируется с 2025 года.

«Agilauto, бренд, специализирующийся на продаже автомобилей и финансировании группы Crédit Agricole во Франции, предложит водородный седан от французского производителя Hopium в рамках программ, предназначенных для его частных или профессиональных клиентов», — говорится в пресс-релизе.

Hopium Machina, все еще находящийся в стадии прототипа, представляет собой спортивный седан на топливных элементах. Он стоит в районе 120 000 евро и обещает запас хода в 1000 километров, мощность 500 лошадиных сил и вес менее двух тонн. Это будет первый автомобиль на водороде, не предназначенный для коммунальных нужд, произведенный во Франции.

Этот меморандум о взаимопонимании «позволяет укрепить коммерческую стратегию с предварительным заказом до 1,2 миллиарда евро», отметил Жан-Батист Джеббари, председатель совета директоров Hopium и бывший министр транспорта.

Французский стартап объявил в конце сентября о своем намерении открыть к началу 2025 года завод и исследовательский центр в Нормандии, недалеко от Вернона, где могли бы работать до 1500 человек.