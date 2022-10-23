Си Цзиньпин выбран главой Компартии Китая на третий срок

По решению ХХ съезда партии Си Цзиньпин утвержден генеральным секретарем на третий пятилетний срок.

На своем первом пленарном заседании в воскресенье новый Центральный комитет Коммунистической партии, как и ожидалось, проголосовал за председателя Си.

Накануне партийный съезд, который проводится только раз в пять лет, еще глубже закрепил идеологию Си Цзиньпина и его постоянную руководящую роль в уставе партии и потребовал безоговорочной лояльности.

Си Цзиньпин представил свою новую команду лидеров с верными последователями. В новом Постоянном комитете Политбюро лидер шанхайской партии Ли Цян неожиданно занял второе место на подиуме. Выбор 63-летнего мужчины указывает на то, что доверенное лицо Си Цзиньпина станет новым премьер-министром КНР.

Предыдущий глава правительства Ли Кэцян преждевременно уходит в отставку и больше не является членом ЦК, хотя ему всего 67 лет. Он уйдет с поста премьер-министра на ежегодной сессии Народного конгресса в марте.

В новый постоянный комитет также входят глава влиятельной Дисциплинарной комиссии Чжао Лэцзи, главный идеолог Ван Хунин и партийный лидер Пекина Цай Ци, начальник штаба и доверенное лицо Си Дин Сюэсян и партийный лидер экономически важной провинции Гуандун, Ли Си.