Немецкие депутаты прибыли на Тайвань с визитом

В воскресенье на Тайвань прибыли члены Комитета по правам человека немецкого Бундестага, сообщает 23 октября Немецкой агентство печати.

Ввиду растущей напряженности в отношениях с Китаем депутаты хотят отправить знак поддержки демократической островной республике своим визитом до среды.

Второй визит делегации Бундестага в этом месяце, вероятно, вызовет новое раздражение в Пекине, который отвергает такие официальные контакты других стран с Тайванем. Коммунистическое руководство рассматривает Тайвань только как часть Народной Республики и угрожает захватить его.

Группа, возглавляемая политиком СвДП Питером Хейдтом, была принята в Тайбэе с высоким почетом. Встреча с президентом Цай Инвэнь запланирована на понедельник. Шесть депутатов от СДПГ, Зеленых и Союза также встретятся с министром иностранных дел Джозефом Ву, министром юстиции Цай Цзин-сян и министром цифровых технологий Одри Тан.

Визит посвящен тому, «что мы хотим тесно сотрудничать» и «во имя независимости Тайваня», сказал глава делегации перед отъездом. Депутаты хотят использовать визит, чтобы послать сигнал о том, что они на стороне Тайваня.