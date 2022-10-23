Европол отмечает резкий рост случаев взрывов банкоматов, сравнив их с современной версией ограбления банков

По данным Европола, взрывы банкоматов резко участились в Европе в последнее время и становятся все более и более опасными.

Полицейские власти очень обеспокоены ростом таких преступлений, заявила пресс-секретарь Европола Клэр Жорж. «Все чаще используются сверхтяжелые взрывчатые вещества, которые разрушают даже здания и убивают невинных людей», - подчеркнула она.

«Это современные ограбления банков», — сказала пресс-секретарь. В банках осталось мало наличных. Однако в торговых автоматах банды могли относительно быстро украсть сотни тысяч евро.

По словам пресс-секретаря, невинные граждане также подвергаются все большей опасности. Многие автоматы расположены в супермаркетах или на торговых улицах. По словам пресс-секретаря, преступники крайне недобросовестны: «Их не интересуют люди, их волнуют только деньги».

По словам пресс-секретаря, следователи заметили такое развитие событий во многих странах Европы. Это также включало Германию, Южную Европу и страны Балтии. Хорошо организованные преступные группировки специализируются на этих взрывах, а также целенаправленно обучают преступников. В прошлом году следователи с помощью Европола обнаружили под Утрехтом учебный центр такого картеля.

Преступники обычно объезжали весь регион на очень быстрых машинах и взрывали несколько банкоматов. Они часто работали на международном уровне в соседних странах. Например, около половины подозреваемых в нападениях в Германии в 2021 году прибыли из Нидерландов.