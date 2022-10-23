Риши Сунак поспорит с Борисом Джонсоном за пост премьер-министра Великобритании

Бывший министр финансов Риши Сунак уже заручился поддержкой 100 однопартийцев, обеспечив таким образом свое участие в выборах лидера Консервативной партии. Победитель выборов также станет премьер-министром Великобритании.

Риши Сунак — первый кандидат в лидеры Консервативной партии, достигший необходимого порога, хотя он еще даже официально не заявил, что будет баллотироваться на него. Пока об этом сообщила только лидер Палаты общин Пенни Мордаунт.

Похоже, что в выборах будет участвовать и бывший премьер-министр Борис Джонсон. В пятницу один из его сторонников заявил, что по этой причине Джонсон возвращается из отпуска на Карибских островах.

Поскольку партийное руководство установило очень высокий порог для участия в выборах, чтобы ускорить избрание преемника Лиз Трасс, маловероятно, что кто-либо еще попытается присоединиться к борьбе.

Этот порог может быть достигнут максимум тремя кандидатами, а это означает, что у тех, кто должен был рассмотреть возможность старта — бывшего министра внутренних дел Суэллы Браверман, министра международной торговли Кеми Баденох и министра юстиции Брэндона Льюиса — было бы очень мало шансов получить необходимую поддержку.

На предыдущих летних выборах лидера после отставки Джонсона Сунак выиграл все раунды голосования за депутатов, но проиграл Лиз Трасс в решающем голосовании, когда проголосовали рядовые члены. Теперь этот сценарий может повториться, потому что, согласно опросам, рядовые члены отдают предпочтение Борису Джонсону.