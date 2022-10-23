Си Цзиньпин переизбран на третий срок председателя Компартии Китая
2022-10-23 08:17
Китайский народный лидер Си Цзиньпин в третий раз избрал лидером местной коммунистической партии.
Утром 23 октября стало известно, что 20-ый съезд Центрального комитета компартии Китая постановил переизбрать Си Цзиньпина на третий срок данной политической фракции, занимающей главенствующее положение в КНР.
Также Си Цзиньпин был переизбран на должность главы Военного совета Центрального комитета коммунистической партии Китая, которую тоже занимает в третий раз.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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