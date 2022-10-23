Разрушено 40% энергетической инфраструктуры Украины, у Киева не хватает оборудования для ее ремонта

Украина все еще имеет производственные мощности, если речь идет об электроэнергии. Однако точечные удары ВС РФ разрушают инфраструктуру, по которой можно передавать вырабатываемую энергию в сеть, а у украинцев нет оборудования для ее ремонта.

В субботу, 22 октября десять регионов были вынуждены сократить подачу электроэнергии из-за пожаров. Заместитель руководителя канцелярии президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что почти 1,5 миллиона потребителей остались без электричества.

Глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что потери серьезные.

"Уже 40% украинской инфраструктуры пострадало от российских атак на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении, цитируемом biznesalert.pl.

Глава ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что в Украине еще есть производственные мощности по электроэнергии. Эта страна потребляет около 11 тысяч мегаватт с возможностью производства 40 тысяч.

Проблема в том, как указал Тимченко, что Украине не хватает оборудования для ее ремонта. В первую очередь речь идет об автотрансформаторах. Поэтому ДТЭК ищет устройства за пределами Украины.