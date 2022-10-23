Сорока: ВСУ убивают раненых пленных из армий России и Донбасса

Советник лидера Луганской Народной республики Анна Сорока заявила, что украинские войска убивают российских военнопленных, получивших ранения.

23 октября издание "РИА Новости" со ссылкой на луганского политика Анну Сороку сообщила, что девушка пообщалась с двумя военнопленными, которые были переданы ЛНР после удачного переговорного раунда с Киевом.

По словам Сороки, после общения с освободившимися из плена стало понятно, что украинские войска участили случаи убийства военнопленных прямо на поле боя в момент сдачи.

Анна Сорока подчёркивает, что такая практика набирает популярность в ВСУ из-за того, что солдаты армии Украины не хотят брать на себя издержки транспортировки и заботы за военнопленными армий России и Донбасса.