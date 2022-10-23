Киев собрался подложить Кремлю «грязную ядерную свинью» и готовит Армагеддон

Киев готовит чудовищную провокацию и почти собрал «грязную бомбу», сообщает РИА Новости в воскресенье, 23 октября.

Агентство со ссылкой на проверенные источники сообщает, что слабомощный ядерный заряд практически готов и будет взорван на территории Украины.

«Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию», - говорится в сообщении.

Источник называет и исполнителей. Это руководство Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного Желтых Водах Днепропетровской области и Киевский Института ядерных исследований.

Все приготовления ведутся под тщательным контролем западных спецслужб.