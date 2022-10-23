В Германии снижаются цены на газ и электроэнергию для потребителей

Парламент Германии согласился принять пакет защиты на сумму 200 миллиардов евро. Благодаря этому газ и электричество снова станут дешевле.

"Это хорошая новость для всех, кто обеспокоен своими дополнительными расходами, а также для ремесленников и предприятий", — сказал канцлер Олаф Шольц.

"Долговой тормоз" пришлось повторно приостановить, чтобы начать спасение для борьбы с растущими ценами на энергию. Бундестаг принял это решение в пятницу, 21 октября.

"Долговой тормоз" закреплен в конституции Германии, которая гласит, что государственный бюджет должен обходиться без крупных кредитов. Допустимый порог долга составляет 0,35%. валовой внутренний продукт (ВВП). В экстренных случаях можно взять более крупные кредиты.

Пакет помощи в размере 200 миллиардов евро призван облегчить бремя компаний и частных лиц, вызванное ростом цен на электроэнергию и газ. Подробности того, как они будут снижаться, пока неизвестны.

Что касается газа, комиссия, назначенная правительством, предложила, чтобы государство взяло на себя декабрьские счета. С марта 2023 года вступит в силу ценовой предел для базовой суммы в размере 80% от нормального потребления. В случае с крупными потребителями газа в промышленности ограничение цены будет действовать уже в январе.

Согласно планам правительства, взятых кредитов должно хватить до 2024 года. Канцлер Олаф Шольц приветствовал голосование в Бундестаге как "хорошую новость для всех, кто обеспокоен своими дополнительными расходами, а также для ремесел и предприятий". По его мнению, пакет поможет "снизить цены на энергоносители, которые слишком высоки".