Newsmax: Трамп намекнул на своё участие в выборах президента США в 2024 году

Дональд Трамп сделал намёк на выдвижение своей кандидатуру в ходе следующих выборов американского президента.

23 октября телеканал Newsmax опубликовал трансляцию выступления экс-президента США Дональда Трампа в штате Техас, где тот проводил плановую встречу со своими сторонниками, пообщавшись с ними с трибун.

В ходе выступления Трамп публично заявил, что уже дважды победил на президентских выборах в стране, отметив, что добился даже большего в последний раз, когда проиграл Джо Байдену в результате "фальсификации".

По словам Дональда Трампа, с целью поддержки национальных интересов Соединённых Штатов ему необходимо повторить свой успех, подав заявку на участие в следующих выборах.