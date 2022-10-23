Newsmax: Трамп намекнул на своё участие в выборах президента США в 2024 году
Дональд Трамп сделал намёк на выдвижение своей кандидатуру в ходе следующих выборов американского президента.
23 октября телеканал Newsmax опубликовал трансляцию выступления экс-президента США Дональда Трампа в штате Техас, где тот проводил плановую встречу со своими сторонниками, пообщавшись с ними с трибун.
В ходе выступления Трамп публично заявил, что уже дважды победил на президентских выборах в стране, отметив, что добился даже большего в последний раз, когда проиграл Джо Байдену в результате "фальсификации".
По словам Дональда Трампа, с целью поддержки национальных интересов Соединённых Штатов ему необходимо повторить свой успех, подав заявку на участие в следующих выборах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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