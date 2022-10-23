Пленные бойцы «Азова» признались в насильном удерживании людей на «Азовстали»

Попавшие в плен к войскам России солдаты признанного террористической организацией украинского нацбатальона "Азов" признали, что мирное население удерживалось на "Азовстали" против его воли.

23 октября российские журналисты опубликовали интервью с пленным сержантом "Азова" Михаилом Швецем, который признался, что в период нахождения на "Азовстали" в Мариуполе солдаты "Азова" силой удерживали мирное население в катакомбах завода.

Швец утверждает, что фактически "Азов" прикрывался мирным населением, поскольку его участники верили, что-за наличия гражданских лиц в бункерах предприятия российские войска будут наносить меньше бомбовых ударов по его территории.