Fox New: Байден стал королём хаоса, подняв цену на бензин и темпы инфляции в США
2022-10-23 09:43
Телеканал Fox New утверждает, что при президентстве Джо Байдена экономика Соединённых Штатов понесла серьёзные потери из-за беспорядочных действий главного в стране лица.
Ведущий телеканала Fox News Дэн Бонджино напомнил, что при вступлении Джозефа Байдена в должность президента Соединённых Штатов стоимость одного галлона бензина в стране составляла 2,39 долларов, тогда как теперь она приближается к четырём долларам.
Также Дэн Бонджино напомнил, что в первые дни правления Байдена инфляция в США стояла на отметке в 1,4 процента, а теперь она составляет 8,4%.
По мнению Дэна Бонджино, действия Джо Байдена носят нерациональный характер, что делает действующего американского президента королём хаоса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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