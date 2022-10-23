Fox New: Байден стал королём хаоса, подняв цену на бензин и темпы инфляции в США

Телеканал Fox New утверждает, что при президентстве Джо Байдена экономика Соединённых Штатов понесла серьёзные потери из-за беспорядочных действий главного в стране лица.

Ведущий телеканала Fox News Дэн Бонджино напомнил, что при вступлении Джозефа Байдена в должность президента Соединённых Штатов стоимость одного галлона бензина в стране составляла 2,39 долларов, тогда как теперь она приближается к четырём долларам.

Также Дэн Бонджино напомнил, что в первые дни правления Байдена инфляция в США стояла на отметке в 1,4 процента, а теперь она составляет 8,4%.

По мнению Дэна Бонджино, действия Джо Байдена носят нерациональный характер, что делает действующего американского президента королём хаоса.